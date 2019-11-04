شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تنجز أكثر من 64 مليون عملية عبر بوابة «مقيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أنجزت المديرية العامة للجوازات في جميع فروعها 64260221 عملية من خلال بوابة «مقيم» منذ انطلاقها وحتى 6/3/1441هـ عبر الخدمات التالية:

إصدار وتجديد هوية مقيم، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة، إصدار التأشيرة المتعددة، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، تعديل المهنة، تمديد تأشيرة الزيارة التجارية، نقل الخدمات، تحديث المعلومات، وطباعة وتوصيل هوية مقيم.

وتدعو المديرية العامة للجوازات أصحاب الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للجوازات من خلال بوابة «مقيم» والاستفادة من خدماتها المقدمة لهم.