، أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ"فهد بن مشاري" في وفاة والدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - سأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن - رحمها الله- خلال زيارة قام بها اليوم الاثنين لمقر العزاء بالرياض، يرافقه الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن تركي الأمير فهد بن مشاري