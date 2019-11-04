، مخالفات عشوائية لـ"ساهر" تُربك مواطنين بالطائف.. والموظف: لا تخافوا إنها "صيانة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط قلق أن تُسجل المخالفات بحقهم على رقم الهوية بنظام الحاسب الآلي

أربكت بعض المخالفات العشوائية لنظام الرصد الآلي "ساهر" عددًا من السائقين المتقيدين بالسرعة النظامية والمحددة على امتداد الطرق السريعة داخل المحافظة والتي لا تتجاوز الـ 100 كم.

وفي التفاصيل؛ أوضح عددٌ من المواطنين أنهم أثناء سيرهم في بعض الطرق السريعة على طريقي "السيل والرياض"، كانوا متقيدين بالسرعة النظامية والمحددة على الطريق بالإضافة إلى التزامهم بربط الحزام وفقًا لتعليمات المرور، إلا أنهم يتفاجؤون بتشغيل الموظفين فلاشات كاميرا الرصد نحوهم وخصوصًا في أوقات متأخرة من الليل، وسط قلق أن تسجل المخالفات المرورية بحقهم على رقم الهوية الوطنية بنظام الحاسب الآلي.

ووقفت "الخليج 365" ميدانيًا على إحدى هذه الحالات للرصد العشوائي للمركبات بالطائف بوجود موظف ساهر المكلف بالإشراف على تلك الأجهزة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، وأفاد بأن من يتم رصده بالنظام اليدوي من قِبل الموظفين وهو ملتزم بالسرعة النظامية فلا يخافون، حيث إنها إجراءات روتينية لعمل الصيانة للتأكد من عمل الجهاز بالشكل الصحيح.