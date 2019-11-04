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ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شخصًا متلبسًا بمحاولة تكسير الباب الخارجي لصراف يتبع أحد البنوك في أحد الأحياء بالمحافظة.
وتفصيلاً، بحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بحضور شخص للصراف، وقام بتكسير الباب الخارجي للصراف، والعبث به. وتحفّظ حارس الأمن على الجاني لحين وصول دوريات الأمن، وتم ضبطه، وإعداد محضر بالواقعة.
وتولت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة الكندرة التحقيقات مع الجاني تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحكم الاختصاص.جدة صراف
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:21 PM
التحقيق معه تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة
ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شخصًا متلبسًا بمحاولة تكسير الباب الخارجي لصراف يتبع أحد البنوك في أحد الأحياء بالمحافظة.
وتفصيلاً، بحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا، يفيد بحضور شخص للصراف، وقام بتكسير الباب الخارجي للصراف، والعبث به. وتحفّظ حارس الأمن على الجاني لحين وصول دوريات الأمن، وتم ضبطه، وإعداد محضر بالواقعة.
وتولت شرطة محافظة جدة ممثلة بشرطة الكندرة التحقيقات مع الجاني تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بحكم الاختصاص.
، جدة.. الجهات الأمنية تضبط جانيًا حاول تكسير باب صراف أحد البنوك ،
المصدر : الخليج 365
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