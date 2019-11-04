، تستمر 4 أسابيع .. "التدريب التقني" تواصل ورش إعداد القادة لمنسوبيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كدسة: تستهدف مديري العموم وعمداء الكليات والمعاهد ومشرفي الفروع

تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في إدارة التدريب تنفيذ برامجها التدريبية وورش العمل لإعداد قيادات المنشآت التدريبية العليا وقيادات الصف الثاني حيث تستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمقر مبنى الشراكات الإستراتيجية بجدة على مدى أربعة أسابيع ورش عمل "إعداد القادة" والتي ينفذها مركز الأعمال وخدمة المجتمع وتستهدف مسار إعداد القيادات لمائتين من عمداء وعميدات الكليات ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومديري المعاهد، وتأهيلهم تأهيلاً قياديًا متخصصًا لقيادة المرحلة المستقبلية وتقديم العمل النوعي الذي يُسهم في تطوير التدريب وتحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات لإعداد قيادات قادرة على صناعة مستقبل التدريب في المملكة.

صرح فيصل بن عقيل كدسة، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة سعي المؤسسة تعزيز البعد القيادي لمنسوبيها في مختلف المجالات التدريبية والعمل على تمكينهم لمواكبة الرؤية المستقبلية القادمة وتستهدف تواليًا وكلاء المنشآت التدريبية، ثم رؤساء الأقسام التدريبية، يليها مديرو المنشآت التدريبية، وأخيرًا قياديات التدريب التقني والمهني.

وشدد على أن هذه الخطوة المتقدمة للمؤسسة في تحقيق كفاءات القيادة من خلال تحسين وتعزيز المهارات القيادية والإدارية لدى القيادات التدريبية المكلفة بمهام حالية واستقطاب قادة جدد يتميزون بالمعرفة والخبرة والمهارة في مجال القيادة التي تواكب رؤية المؤسسة من خلال هذه الورش.

وأشار "كدسة" إلى أن هذه البرامج تستهدف الفئات القيادية من مديري العموم، وعمداء الكليات، ومشرفي فروع الكليات، ومديري المعاهد، وكذلك الفئات القيادية من وكلاء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام في المنشآت التدريبية من خلال عددٍ من المحاور المهمة التي تشمل: التخطيط الإستراتيجي، القيادة الحديثة وإعداد قادة المستقبل، إدارة التغيير بفاعلية، التميز في الإدارة الحكومية، الذكاء الانفعالي وفن التفاوض والإقناع، إدارة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، مهارات التعامل مع الإعلام، تخطيط إدارة المشروعات، حل المشكلات واتخاذ القرار، تنمية المهارات القيادية، الإبداع والابتكار في العمل، إدارة الأفراد، مهارات العرض والإلقاء.

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