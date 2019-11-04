، تعرَّف على إجمالي السدود والبِرَك المائية المنفَّذة بمكة المكرمة ،

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بلغ إجمالي عدد السدود المنفَّذة بمنطقة مكة المكرمة 56 سدًّا، إضافة إلى 20 بركة، يُستفاد منها كمصادر للمياه بالمنطقة.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، قد تسلَّما اليوم تقريرًا عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
وتضمن التقرير الذي سلَّمه لهما مدير الفرع، المهندس سعيد الغامدي، نبذة عن المتنزهات الوطنية والبرية، والمخيمات السياحية، ومحطات المعالجة، والسدود، وإحصاءات عن الثروة النباتية.
وتخلل التقرير نبذة عن أعمال السدود، ودورها في الاستفادة من المياه المتجددة الناتجة من الأمطار، وعدد السدود المنفَّذة بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددها 56 سدًّا، إضافة إلى 20 بركة تتم استدامتها والاستفادة منها كمصادر مياه واعدة في المنطقة.
مكة المكرمة السدود
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:17 PM
ورد ضمن تفاصيل تقرير قدَّمه "الغامدي" لأمير مكة المكرمة ونائبهتعرَّف على إجمالي السدود والبِرَك المائية المنفَّذة بمكة المكرمة
بلغ إجمالي عدد السدود المنفَّذة بمنطقة مكة المكرمة 56 سدًّا، إضافة إلى 20 بركة، يُستفاد منها كمصادر للمياه بالمنطقة.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، قد تسلَّما اليوم تقريرًا عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
وتضمن التقرير الذي سلَّمه لهما مدير الفرع، المهندس سعيد الغامدي، نبذة عن المتنزهات الوطنية والبرية، والمخيمات السياحية، ومحطات المعالجة، والسدود، وإحصاءات عن الثروة النباتية.
وتخلل التقرير نبذة عن أعمال السدود، ودورها في الاستفادة من المياه المتجددة الناتجة من الأمطار، وعدد السدود المنفَّذة بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددها 56 سدًّا، إضافة إلى 20 بركة تتم استدامتها والاستفادة منها كمصادر مياه واعدة في المنطقة.
، تعرَّف على إجمالي السدود والبِرَك المائية المنفَّذة بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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