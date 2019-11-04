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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي العدالة اتفاقها مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسكندر القصري على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للمدرب التونسي على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للنادي، متمنين له كل التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة.
يُشار إلى أن العدالة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مناسبتين ومثلهما التعادل، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.
مسلسل إقالة المدربين يتواصل .. العدالة يستغني عن مدربهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-04
أعلنت إدارة نادي العدالة اتفاقها مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسكندر القصري على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للمدرب التونسي على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للنادي، متمنين له كل التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة.
يُشار إلى أن العدالة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مناسبتين ومثلهما التعادل، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:20 PM
أعلنت إدارة نادي العدالة اتفاقها مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسكندر القصري على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وقدمت إدارة النادي شكرها الجزيل للمدرب التونسي على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للنادي، متمنين له كل التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة.
يُشار إلى أن العدالة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مناسبتين ومثلهما التعادل، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.
، مسلسل إقالة المدربين يتواصل .. العدالة يستغني عن مدربه ،
المصدر : الخليج 365
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