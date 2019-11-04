المديرية العامة للجوازات توضح عقوبات تشغيل العمالة المخالفة بما فيها المنزلية

قامت المديرية العامة للجوازات بالتأكيد أن كل شخص يقوم بنقل، أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو التستر عليهم، أو إيوائهم, أو دعمهم بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها.

ووضحت المديرية أن العقوبة من الممكن أن تصل للسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

كما قامت الجوازات بتحذير أصحاب المنشآت من تشغيل ‏العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة ‏المتغيبة)، وأكدت على أنه في حالة ارتكاب تلك المخالفات سوف يطبق ‏بحقهم العقوبة ومن الممكن أن تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ‏ريال، والسجن 6 أشهر.‏

كما وضحت المديرية ايضا أن العقوبات تشمل حرمان المنشأة ‏من الاستقدام ولمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن ‏المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.