نتائج اختبار قدرات قياس 1441 العامة الورقي للثانوية العامة (رجال والنساء) عبر رابط المركز الوطني للقياس

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار قدرات قياس 1441 العامة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل المركز الوطني للقياس، حيث اعلن المركز عن موعد ظهور نتائج الاختبارات العامة للقياس اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، ويقدم لكم موقع اعرف نيوز، رابط النتائج، وبيان بتفاصيل الاختبارات الورقية التي انتهى الطلاب من أداء اختبارات القدرات الورقية يوم 2 أكتوبر 2019.

نتائج اختبار قدرات قياس 1441 العامة

يستعلم عن نتائج اختبارات القدرات العامة من الدخول على رابط نتائج القدرات، والذي يتم منه معرفة نتائج كافة الاختبارات التي تتم بالمركز الوطني للقياس برقم السجل المدني، حيث نشر اليوم تغريده عبر “تويتر” يفيد بمعرفة درجة اختبار القدرات والنسبة التي حصل عليها الطالب أو الطالبة للمتخرجين من الثانوية العامة، حيث يشترط لدخول الجامعات السعودية اداء اختبارات القدرات للثانوية العامة.

خطوات استعلام نتائج اختبارات القياسية

يتم من الدخول على الرابط السابق

كتابة بيانات تسجيل الدخول

مطلوب رقم السجل المدني

كلمة المرور

الأرقام التي تظهر بالصورة

ثم تسجيل الدخول

طريقة التسجيل وفتح حساب

هذا عرض توضيحي وضعه الموقع الرسمي يوضح خطوات التسجيل وفتح ملف طالب

اختبارات قياس

يقوم المركز الوطني للقياس بالعديد من الاختبارات ليس للطلاب فقط بل للمعلمين والمعلمات وكذلك للوظائف الحكومية التي تتطلب من متطلبات الوظيفة اجتياز اختبارات قياس، والآن يمكنكم الدخول لمعرفة اختبارات القدرات العامة للثانوية العامة للمرحلة الأولى الورقية.