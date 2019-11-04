الحربي يوضح موعد الحالة المطرية المنتظرة: تشمل مناطق واسعة

توقَّع الراصد الجوي على الحربي، اليوم الإثنين، بدء حالة مطرية بنهاية الأسبوع الجاري. وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن التحديثات تعطي تصورًا جميلًا للحالة المطرية المنتظرة، والمتوقع بدؤها مع نهاية هذا الأسبوع». ونشر الحربي، خريطة بحالة الطقس المتوقعة قائلًا: «إنه من المتوقع استدارة المنخفض الجوي وسط مياه البحر الأحمر وتقدم موجاته على أواسط المملكة وشرقها وشمال شرقها، ما يعني شمولية واسعة للأمطار».

وكان الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، قد توقع -عبر حسابه بموقع «تويتر»- تكون عدة منخفضات قطبية خلال العشرة الأيام القادمة، والتي ستؤثر على المغرب والجزائر وتونس، بموجات ماطرة تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، فضلًا عن تكون ثلوج على دولتي المغرب والجزائر تؤدي إلى موجة باردة. كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقَّعت، اليوم الإثنين، آخر مستجدات الإعصار «مها» ببحر العرب واحتمالية تأثيره على المملكة. وذكرت الهيئة، أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة «مها» تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وموقعه عند خط عرض 16.6 درجة شمالًا وخط طول 54.3 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 92 – 86 عقدة (170 – 160 كم/س)، ويتجه نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب. وأكدت هيئة الأرصاد أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند حدوث أي مستجدات، مشيرة إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.