قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن مستجدات الحالة المدارية “مها” تشير إلى تطورها من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، بسرعة تصل إلى 6 عقدة.
وتوقعت الهيئة في بيان لها اليوم (الإثنين)، أن تتطور العاصفة إلى إعصار من الدرجة الثالثة خلال الـ 24 ساعة القادمة، حيث إن التوقعات تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة. وأكدت الهيئة أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” توضّح آخر مستجدات إعصار “مها”.. وتؤكّد عدم تأثر أجواء المملكة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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