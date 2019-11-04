«صحة الرجل» تطلق حملتها التوعوية الأولى في جامعة الملك سعود

دشن الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود صباح اليوم الأثنين، الحملة التوعوية الأولى لصحة الرجل والمعرض المصاحب، التي تنظمها الجمعية السعودية لصحة الرجل، بالتزامن مع الفعاليات العالمية لشهر الرجل (موفمبر)، بحضور الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح رئيس مجلس ادارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ، وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتفضل الدكتور بدران العمر بقص شريط الافتتاح ايذانا بإطلاق فعاليات الحملة في البهو الرئيس لجامعة الملك سعود، حيث قام بجولة في أقسام وأركان المعرض المصاحب، اطلع خلالها على نشاط المشاركين ودورهم في نشر الثقافة والتوعية الصحية وكذلك التجهيزات وإجراءات الفحوصات الطبية المقدمة للزوار.

وعلى هامش جولته بالمعرض، قال الدكتور بدران العمر: «إن هذا النشاط الذي تطلقه الجمعية السعودية لصحة الرجل يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة الى تحسين نمط حياة الفرد والاسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بالصحة البدنية والنفسية السليمة».

وأشار إلى أن إنشاء الجمعية السعودية لصحة الرجل تحت مظلة جامعة الملك سعود جاء لتكون الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال تطوير الاداء العلمي والمهني للممارسين الصحيين ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع بما يتعلق بصحة الرجل من خلال إطلاق برامج توعوية وإقامة الحملات والندوات التثقيفية المتخصصة في هذا المجال.

وأبدى شكره لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية على جهودهم واهتمامهم في تنظيم هذه الفعالية ومشاركة العالم في شهر التوعية بصحة الرجل.

من جانبه، قال الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن صالح، رئيس مجلس إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ، «إن الحملة التوعوية الاولى لصحة الرجل التي نشهد فعالياتها اليوم، تأتي بالتزامن مع الفعاليات التي يشهدها العالم بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل الذي يصادف (شهر موفمبر) من كل عام، وهي فعاليات تستهدف تكثيف المحتوى الاعلامي لنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل وكل ما يلزم الرجل معرفته عن صحته الجسدية والنفسية من أمراض قد تصيبه وطرق الوقاية منها والتعامل معها، وصولا إلى طرق الحفاظ على نمط حياة صحي».

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وأشار إلى حرص الجمعية على مشاركة العالم في تعزيز الصحة العامة للرجل وتسليط الضوء على أحدث ما توصل اليه العلم في تشخيص وعلاج أمراض الرجل، و إبراز الابحاث العلمية حول الامراض الاستقلابية والاضطرابات الجنسية والعقم لدى الرجال.

وقال رئيس جمعية صحة الرجل إن «الحملة والمعرض المصاحب يشكلان اضافة مهمة لإنجازات الجمعية في مجال صحة الرجل على مستوى المملكة، حيث يضم المعرض مجموعة من الممارسين الصحيين والطلاب لتقديم استشارات مباشرة تنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل والحرص على إيصال رؤية ورسالة الجمعية بالشكل المأمول وتعريف الزوار والمشاركين بآخر ما توصل إليه العلم الحديث عن كل ما يلزم معرفته عن الامراض التي ممكن أن تصيب الرجل وطرق الوقاية منها وعلاجها».

واستعرض الدكتور صالح الأركان والاجنحة العلمية التي يتضمنها المعرض، مشيرا إلى ركن أمراض السمنة، حيث يتوفر جهاز قياس نسبة الدهون بالجسم لجميع الزوار، ركن أمراض السكري الذي يوفر خدمة فحص السكر للزوار، ركن أمراض البروستاتا المتخصص بأسباب أمراض البروستاتا وأهم الامراض المرتبطة بها وسبل العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ركن أمراض الذكورة، الهادف إلى التوعية بأسباب أمراض الذكورة وطرق تشخيصها وعلاجها، حيث يوفر الركن استبانات علمية للكشف عن أمراض الذكورة والاضطراب الجنسي.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاعلامي والتوعوي للحملة الذي سيمتد طوال شهر موفمبر قال: «يشمل برنامج الحملة بالإضافة إلى المعرض التوعوي الاول، نادي الرياض لصحة الرجل الذي يقام في فندق الشيراتون – الرياض، والملتقى العلمي الثاني لصحة الرجل الذي تشارك فيه الجمعية في اسبانيا، بالإضافة إلى خطة النشاط الاعلامي والتثقيفي التي ستنطلق عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الفيديوهات التوعوية الموجهة للرجل».

حضر حفل التدشين واطلاق الحملة، المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية أ.د عبد الرحمن بن محمد المعمر، وعميد كلية الطب أ.د خالد بن علي فودة، بالاضافة الى جميع غفير من قيادات الجامعة العلمية والادارية وطلاب كلية الطب وعدد من المهتمين من مختلف قطاعات المجتمع.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من افراد المجتمع المهتمين من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ويستمر حتى الاربعاء الموافق 6 موفمبر، حيث يتمكن الزوار من الاطلاع على النشرات الطبية والوقائية وكذلك القيام بفحص السكر وقياس نسبة الدهون بالجسم ومؤشر السمنة والاستفادة من بعض الارشادات الصحية التي يقدمها الاطباء خبراء صحة الرجل وطلاب كلية الطب.