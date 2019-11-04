الزعاق: حالة مطرية واسعة على السعودية والكويت بدءًا من الخميس

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، حالة مطرية واسعة على المملكة والكويت.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه من المتوقع أن تتخلق حالة مطرية على أجزاء واسعة من المملكة والكويت، تبدأ أماراتها من الخميس وتستمر بتفاوت الأسبوع القادم على الساحل الغربي، والشمالية الشرقية والوسطى وما بينها، وتعتبر هذه الحالة وسمية»، في إشارة إلى أجزاء موسم الوسم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضحت، اليوم الإثنين، آخر مستجدات الإعصار «مها» ببحر العرب واحتمالية تأثيره على المملكة.

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وذكرت هيئة الأرصاد، أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة «مها» تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وموقعه عند خط عرض 16.6 درجة شمالًا وخط طول 54.3 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 92- 86 عقدة (170- 160 كم/س)، ويتجه نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند حدوث أي مستجدات، مشيرة إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.

ودعت الأرصاد الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.