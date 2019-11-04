بالصور.. أمير الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بطبرجل‬

افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مشروع مجمع كليات البنين بمحافظة طبرجل.

وأجرى الأمير فيصل، جولة تفقدية بالمشروع برفقة مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري والضيوف، واطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة، مستمعًا لشرح عن المشروع وما يحتويه من قاعات ومعامل ومرافق خدمية أخرى.

وألقى البشري، كلمة رحب فيها بأمير المنطقة؛ اعتدادًا بأن افتتاحه ورعايته الأمير للمجمع دفعة كبيرة لبذل مزيد من الجهد، مبديًّا خالص الشكر والامتنان له على دعمه الكبير وتوجيهاته السديدة ومساندته الدائمة للجامعة وفعالياتها؛ حيث يتابع منذ توليه المسؤولية كل شؤون الجامعة، ويحرص على تشريف مناسباتها المتنوعة.

وبيّن البشري أن المشروع يأتي ضمن الاهتمام والرعاية الكريمة، التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية، فهذه الرعاية والتشريف ستدفع الجامعة نحو الأمام لتحقيق مزيد من المنجزات الوطنية، وترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن تزامن افتتاح المشروع مع موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، سيدفع الجامعة نحو استثمار مكتسبات النظام بمزيد من التطوير الشامل.

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بعد ذلك شاهد الأمير والحضور عرضًا مرئيًّا عن المشروع الذي يتربع على مساحة إجمالية بلغت (117.000م2)، ومكونًا من أربعة مبانٍ فيها العديد من القاعات والمعامل والمرافق الخدمية الأخرى، إذ يتضمن 44 قاعة دراسية، و103 مكاتب إدارية، بالإضافة إلى 14 معملًا للكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي وغيرها، فضلًا عن قاعة رئيسية للمحاضرات وأخرى للأنشطة الطلابية، وقاعة للاجتماعات ومصلى وصالة طعام واستراحات الطلاب، وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 87.119.647 ريالًا.

عقب ذلك رفع ممثل الأهالي سلمان بن خلف الفليو في كلمته شكر وامتنان أهالي المحافظة لأمير المنطقة ونائبه على الدعم اللا محدود في متابعة ورعاية هذه المشاريع العملاقة لخدمة أبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

ونوه الفليو بما تحقق من منجزات تنموية واقتصادية منذ تولي الأمير ونائبه قيادة المنطقة، مشيدًا بحضور الأمير لافتتاح هذا الصرح التعليمي العملاق، وبمشاعر أبناء وبنات المحافظة الذين يقدرون جهود مدير الجامعة لمتابعته الدائمة وإشرافه المباشر على مشاريع الجامعة في القربات وطبرجل، فيما اختُتم الحفل بتكريم أمير المنطقة للجهات المتعاونة مع الجامعة، والتي أسهمت في إنجاز مجمع كليات البنين بطبرجل.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يُضاف إلى قائمة 27 مشروعًا منجزة في جامعة الجوف من مجموع 40 مشروعًا .