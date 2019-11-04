الخدمة المدنية تنظِّم ورش تدريب للجهات الحكومية على «منصة الموارد البشرية»‎

بدأت وزارة الخدمة المدنية، تنظيم ورش تدريبية للجهات الحكومية على المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية.

يأتي تنظيم الورش التدريبية المقرر استمرارها شهرًا، مع إطلاق الخدمات تدريجيا ليتوافق مع التوجهات الرسمية ولدعم الجهات الحكومية في تنفيذ إجراءات وعمليات الموارد البشرية لديها عبر المنصة؛ حيث بدأت بخدمة إشغال الوظائف بالترقية والتدريب عليها وجدولة ذلك بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية الأخرى.

وينطلق التدريب اعتدادًا بالدور المنوط بوزارة الخدمة المدنية لمواكبة الحراك التطويري والتنموي المتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بالاستثمار في رأس المال البشري؛ حيث تدعم الوزارة شركاءها في الجهات الحكومية لترسيخ أحدث الممارسات المهنية في إدارة وتطوير الموارد البشرية، مع العمل على أتمتة وحوكمة الإجراءات لتتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية، نظَّمت في وقت سابق، ورشًا تعريفية بالمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية ومنصة «ذكاء الأعمال» في مناطق الرياض والشرقية والقصيم، وتستكمل جولتها لتشمل جميع مناطق المملكة .