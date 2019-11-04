أمير الرياض يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته

قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن، خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.
وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
بينما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
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