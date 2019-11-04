بالفيديو.. رئيس «تكامل» القابضة: هناك 5 قطاعات واعدة في توفير الوظائف

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة (شركة حكومية) الدكتور أحمد اليماني، عن أهم 5 قطاعات لها دور فاعل في توفير الوظائف للسعوديين على المدى القصير.

وأكد اليماني، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية على هامش ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذه القطاعات واعدة، وسيتيح الاستثمار فيها فرص عمل أكبر للباحثين والباحثات عن العمل، وهي السياحة، الثقافة، الإعلام، الرياضة، والترفيه.

وأوضح أن الشركات الموجودة حاليًا وأنماط توسعها بشكلها الحالي لن يمكنها استيعاب جميع الباحثين عن العمل أو الخريجين الجدد في مختلف مناطق الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل في هذه الحالات هو اجتذاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما تم العمل عليه من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي أقيمت في الرياض أكتوبر الماضي.

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وأكد أهمية التركيز على الاستثمار في هذه القطاعات الخمسة لعلاقتها المباشرة بتحريك سوق العمل، وخلق الوظائف، إضافة إلى دورها في الاستفادة من الكفاءات الموجودة في سوق العمل، لافتًا إلى أن من إيجابيات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة أن أغلب الاستثمارات التي تم تحفيزها أو العمل عليها كانت في هذه القطاعات.

وشدّد على أن جميع الدراسات السابقة أكّدت على فاعلية هذه القطاعات الخمسة في خلق الوظائف، أو تولدها في المستقبل القريب، والنظر لها كقطاعات واعدة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة جدًّا من الباحثين عن عمل.

وأكّد الرئيس التنفيذي لتكامل القابضة على وجود سببين تزيد من فاعلية القطاعات في خلق الوظائف وتحفيز سوق العمل أولها أن هذه القطاعات في ذواتها مولدة للوظائف وخالقة لأعداد كبيرة منها، والثاني لأنها لم تُفعل خلال السنوات الماضية فاستغلالها حاليًا سيخلق قيمة كبيرة جدًّا لسوق العمل في السعودية.