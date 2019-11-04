«مواجهة حوادث البيتامين» في اجتماع مدني ينبع

عُقد اليوم الإثنين، بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع الاجتماع الثالث المبرمج لمناقشة موضوع «مواجهة حوادث مادة البيتامين»، بمشاركة المختصين بالتعامل مع هذه المادة وتصنيعها بالشركات والمؤسسات الصناعية بالمنطقة الصناعية. واستعرض المجتمعون التوصيات السابقة التي تم إقرارها بالاجتماعين السابقين، والعمل على تنفيذ فرضية حادث وهمي لمواجهة خطر هذه المادة أثناء الاشتعال، وكذلك تقديم ورقة علمية تبين خصائص المادة ومخاطرها والطريقة العلمية؛ لمواجهة الحوادث المختلفة الممكن حدوثها، وعملية الوقاية الشخصية أثناء المواجهة، وبعض الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.

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