وزير الخارجية يبحث التعاون بين المملكة ومنظمة «إيسيسكو»

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم الإثنين، مدير عامّ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون بين المملكة ومنظمة «إيسيسكو»، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى دور المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية في البلدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

كما استقبل وزير الخارجية، بمكتبه أيضًا وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، والوزير المفوض في «غرفة عمليات خلية اليمن» إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير عامّ الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السفير فرانسوا غوييت.