مبادرة لدعم طلاب كليات عنيزة بريادة الأعمال

أقامت كليات عنيزة ورشة عمل لمناقشة وتقييم مشاريع الطلاب المقدمة لمركز ريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحويلها إلى مشاريع ريادية واعدة ذات قيمة اقتصادية تعود على الطلاب بالنفع والفائدة. وأوضح المشرف العام على كليات عنيزة عبدالله صالح الشتيوي أن ورشة العمل تأتي بهدف التعريف بآلية مبادرة ريادة الأعمال التي تقدمها الكليات لدعم الطلاب، مؤكدًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والتنموية التي تقدمها الكليات في إطار التشجيع على دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة في استثمار الطاقات الشبابية. وأكد نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى تقديم عدد من الأفكار المميزة والنوعية التي يمكنها أن تكون قادرة على المنافسة في ريادة الأعمال ونتطلع إلى نجاح تلك المشاريع، مؤكدًا أنه يتم الدعم من خلال إعداد دراسة الجدوى للمشروع وتقديم الاستشارات والتدريب من الخبراء والمختصين فضلاً عن متابعة المشاريع القائمة والدراسات المسحية والمساهمة في تطوريها مجانيا، مبينا أنه تم عرض المشاريع على لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال لتحكيمها وإبداء الملاحظات عليها.



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