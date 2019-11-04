الفيصل يناقش تطوير إجراءات العمل بإمارة مكة والتحول التقني في التعاملات

وتخلل الاجتماع استعراض للدراسة التي أعدها فريق مُشكل من الإمارة ومعهد الإدارة العامة، وتتضمن الخطوات المستقبلية التي تستهدف تطوير إجراءات العمل في إمارة منطقة مكة المكرمة، وسُبل تعزيز برامج التحوّل التقني في التعاملات الأمر الذي يجوّد العمل المُقدّم ويسهل الإجراءات على المراجعين. من جانب آخر، تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، تقريرا عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة. وتضمن التقرير الذي سلّمه في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جارالله الغامدي، نبذة عن المتنزهات الوطنية والبرية والمخيمات البيئية السياحية بالمنطقة، ومحطات المعالجة، والسدود، إضافة لإحصاءات عن الثروة النباتية.
وتخلل التقرير نبذة عن أعمال السدود ودورها في الاستفادة من المياه المتجددة الناتجة عن الهاطل المطري عن طريق إنشاء السدود بهدف تخزين المياه والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية والحماية من أخطار الفيضانات، وبحسب التقرير فإن عدد السدود المنفذة بمنطقة مكة المكرمة تبلغ 56 سدا، بالإضافة إلى 20 بركة تتم استدامتها والاستفادة منها كمصادر مياه واعدة.
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