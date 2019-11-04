الأحوال المدنية تقدم خدماتها بكلية الدرب الجامعية

بدأت إدارة الأحوال المدنية في منطقة جازان بتقديم خدماتها في كلية الدرب الجامعية، من خلال العربة المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وستغطي خدماتها لطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفات، وكذلك تقدم خدماتها لمدرسة الدرب الثانوية للبنات، وتهدف الخدمة إلى تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال تقديم خدمات إصدار الهوية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق وتعديل المهن للنساء اللاتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية. يذكر أن عربات الخدمات المتنقلة بالأحوال المدنية تقدم خدماتها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية القاضية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوصول إليهم في أماكنهم.



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