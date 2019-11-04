السعودية اليوم / المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة تنظم برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"



المدينة المنورة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة اليوم برنامج" أتقن" للتدريب المجتمعي لجميع فئات المجتمع في المنشآت التدريبية.

وأوضح نائب المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن منصور المسكتي أن البرنامج يسهم في توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات المنطقة بالجودة والكفاية التي يطلبها سوق العمل وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمنطقة وتتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف المسكتي أن برنامج" أتقن“ يهدف ليستوعب أكبر عدد من الراغبين في التدريب، ويطور الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل بالمنطقة، وتقديم الخدمات المجتمعية وتطويرها، ونشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط مدارس التعليم بالتعاون مع إدارة التعليم ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وتشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني من خلال التدريب الأهلي، ودعم برامج وتأهيل الأشخاض ذوي الإعاقة وافتتاح تخصصات تدريبية خاصة لهم.

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22:33ت م

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