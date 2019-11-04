السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض يترأس اجتماع اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

ترأس مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء خالد الحرقان اليوم اجتماع اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة، وذلك بصالة الاجتماعات بمديرية المنطقة .

و نُوقش في الاجتماع جدول أعماله ومنها متابعة ما تم بشأن التوصيات السابقة مع التأكيد على المهام والمسؤوليات المناطة بكل عضو وفقاً لنظام الدفاع المدني، وكذلك الوقوف على استعدادات الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لموسم الأمطار والتأكد من استجابة وجاهزية كل جهة .

ويأتي الاجتماع استكمالاً لاجتماعات سابقة واستجابة للمرحلة القادمة وما تتطلبه من التأكد من جاهزية تلك الجهات، ومدى استجابة كل جهة عندما يتطلب الموقف مشاركتها في أعمال الدفاع المدني .

الجدير بالذكر أن اللجنة الفورية هي لجنة يرأسها مدير الدفاع المدني بالمنطقة وتضم مندوبي الجهات الحكومية بالمنطقة التي لها علاقة بأعمال ومهام الدفاع المدني.

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22:30ت م

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