السعودية اليوم / تعليم القريات ينفذ برنامج (المدارس المعززة للسلوك الإيجابي)



القريات 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

نفذت إدارة تعليم القريات ممثلة بقسم توجيه وإرشاد الطالبات اليوم برنامج (المدارس المعززة للسلوك الإيجابي)، الذي يهدف لإيجاد بيئة مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي.

واشتمل البرنامج على محاور هادفة من بينها : ( التعزيز بالقرآن والسنة ، ولماذا مشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي ، بالإضافة إلى مفهوم السلوك الإيجابي ، ومفهوم التعزيز )، ويستهدف قائدات المدارس، والمرشدات المستجدات .

وأوضحت رئيسة قسم التوجيه والإرشاد أمل الجوفي أن برنامج (المدارس المعززة للسلوك الإيجابي) يُعنى بدعم وتنمية السلوك الإيجابي من خلال بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة، وترتكز على استخدام أساليب عملية لتعزيز السلوك الإيجابي لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي للطالبة، لما للمرشدة من دور كبير في مشروع المدارس المعززة من حيث تصنيف الطالبات حسب المستويات الدراسية والسلوكية.

// انتهى //

21:59ت م

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