

جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

ضمن مبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، تواجدت اليوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة من خلال عدد من موظفيها لتقديم كل ما يتعلق بخدمة تجديد الهويات الشخصية لمنسوبي الإدارة تسهيلًا عليهم واختصاراً للوقت والجهد.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الشكر لإدارة الأحوال المدنية بمحافظة جدة على مبادرتها "نأتي إليك" التي استفاد من خدماتها العشرات من الموظفين في تعليم جدة، فيما سيتم تقديم خدمات المبادرة لمنسوبات تعليم البنات بمبنى السبعين الأسبوع القادم.

//انتهى//

21:12ت م

0251





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية ضمن مبادرة (نأتي إليك ) تقدم خدماتها لمنسوبي تعليم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.