السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يعزي الأمير فهد بن مشاري في وفاة والدته



الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن ـ رحمها الله- خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .

وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ماقدمه في ميزان حسناته.

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20:57ت م

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