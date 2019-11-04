السعودية | وزير الخدمة المدنية يرعى اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية يرعى اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

رعى معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية بمشاركة وحضور أكثر من ٥٠ وكيل ووكيل مساعد، والذي يعد إحدى مبادرات الوزارة مع شركائها للتعريف بالمفاهيم الأساسية في العمل الحكومي من كافة جوانبه التنظيمية والمالية والبروتوكولية.

وأوضح وزير الخدمة المدنية في مستهل اللقاء أن الوزارة وفي إطار مسئوليتها في برنامج التحول الوطني وبالتعاون والتكامل مع شركائها في القطاعات الحكومية، تسعى إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والوصول به إلى أعلى درجات الإنجاز والاحترافية والمهنية الإدارية عبر الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتطويره.

وقال “الحمدان” إن هذا البرنامج بنسخته الأولى جاء انطلاقاً من اهتمام وزارة الخدمة المدنية بتطوير بيئة العمل المناسبة للكوادر الوظيفية ومنهم القيادات الإدارية بجميع مستوياتها، حيث تم تطويره بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقه بهدف تقديم القواعد الأساسية في العمل الحكومي من كافة جوانبه التنظيمية والمالية والبروتوكولية وغيرها، لوكلاء الوزارات في الجهات الحكومية المختلفه.

واحتوى البرنامج التعريفي للوكلاء على عدة عروض تعريفية وجلسات نقاش، حيث بدأ بعرض تعريفي عن برنامج التحول الوطني، والذي يعد أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، وأوضح من خلاله مدير إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني المهندس علي المسرحي دور البرنامج في دعم التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات.

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عقب ذلك تم تناول محور العمل في القطاع الحكومي من منظور تنظيمي، حيث قدم وكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة رأس المال البشري الأستاذ ماجد بن بتال، نبذة عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، فيما استعرضت وكيلة تمكين المرأة بوزارة الخدمة المدنية الأستاذة هند الزاهد مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاع العام، واستراتيجية الوزارة مع شركائها في القطاعات الحكومية في تنفيذ هذه المبادرة، كما تحدث في نفس المحور الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان عن التميز في كفاءة الإنفاق من أجل اقتصاد مزدهر، والسياسات والتشريعات ذات الصلة بذلك وإستعرض بعض الأمثلة الحقيقيه التي تم تنفيذها على أرض الواقع لدى وبالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والتي تحقق من خلالها وفورات مالية كبيرة من خلال تطبيق الممارسات الجيده في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الرأسمالية أو التشغيليه لدى الجهات الحكوميه.

وتطرق المحور الثاني من البرنامج التعريفي للوكلاء إلى التعاطي مع السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية، وتناول فيه المستشار بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء الأستاذ منصور العصيمي التعريف بالسلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات والعلاقة بينها ومراحل إعداد الأنظمة، كما شاركت في تناول هذا المحور وزارة الداخلية، حيث تحدث الأستاذ خالد الغملاس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق، عن دور وكالة شؤون المناطق والعلاقة بين مجالس المناطق والوزارات، ومهام أمراء المناطق.

وحول الجانب الرقابي شارك الأستاذ مساعد الضرغام مدير عام الإدارة العامة للرقابة بالديوان العام للمحاسبة، على أداء الوزارات والمصالح بالديوان، وتطرق إلى مفهوم رقابة الأداء، والصلاحيات الرقابية، ومنهجية العمل الرقابي على الأداء، وركز المحور الثالث من البرنامج على الدبلوماسية والعلاقات الدولية والبروتوكول، حيث تناول سعادة السفير عزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، ضوابط ومعايير تمثيل المملكة في اللقاءات الدولية، وآلية التعاون مع السفارات والسلك الدبلوماسي، فيما تحدث سعادة السفير دهام الدهام من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، حول قواعد المراسم وعوامل الخطابة الناجحة، واختتم البرنامج فقراته بمحور التعامل مع وسائل الإعلام، حيث شارك مركز التواصل الحكومي في ورقة عمل حول التحدث لوسائل الإعلام، والتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وآلية التعاطي مع الإعلام الدولي، ودور الإعلام في الأزمات، قدمها مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الأستاذ عبدالرحمن مجرشي.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تسعى من خلال هذا البرنامج التعريفي لوكلاء الوزارات، إلى تقديم الأركان الأساسية للعمل الحكومي لتعزيز فعالية أدائه بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي على كافة المستويات الإدارية، وشاركت عدة جهات حكومية في الإعداد والتنفيذ لهذا البرنامج ممثلة بوزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وبرنامج التحول الوطني، والديوان العام للمحاسبة، ومركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمركز الوطني لتحقيق كفاءة الإنفاق بالإضافة معها الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.