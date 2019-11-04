الإصابة تبعد صلاح عن تشكيلة ليفربول في مباراة جينك

بات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعيدا عن المشاركة بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل.

ويعاني النجم المصري من إصابة في الكاحل منذ مواجهة ليستر سيتي، يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه عاد للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات الـ3 الأخيرة.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إن صلاح قد يضطر للجلوس بديلا خلال مباراة جينك، المقرر لها الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة أن صلاح لا يزال يعاني من توابع إصابته في الكاحل أمام ليستر سيتي، بعد التدخل العنيف للاعبه حمزة تشودري، ما تسبب في غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد، يوم 15 من الشهر الماضي، في الجولة التاسعة من "البريمييرليج".

وشارك صلاح لمدة ساعة في لقاء فريقه مع أستون فيلا السبت الماضي في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يغادر الملعب رغم تأخر "الريدز" 0-1، ولكن ليفربول نجح في العودة والفوز بنتيجة 2-1.

وكانت "العين الرياضية" قد أكدت في وقت سابق أن صلاح لا يزال يعاني من آلام في الكاحل، وهو ما يجعله غير قادر على إكمال أي مباراة حتى نهايتها.

ولا يخوض النجم المصري أي تدريبات بالكرة مع الفريق الإنجليزي في الوقت الحالي، إذ يكتفي بخوض تدريبات لياقية في صالة الألعاب الرياضية، على أن يتم تقرير مصيره في كل مباراة على حدة.

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يكون سببا في إراحته خلال مباراة جينك.