اخبار السعوديه

وفاة قائد حافلة مدرسية أثناء إيصاله الطلاب في تبوك

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة قائد حافلة مدرسية أثناء إيصاله الطلاب في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04

وفاة قائد حافلة مدرسية أثناء إيصاله الطلاب في تبوك

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

Advertisements

في واقعة أحزنت الوسط التعليمي في محافظة تيماء، التابعة لمنطقة تبوك، توفي قائد إحدى الحافلات التابعة لشركة “تطوير”، ويدعى متعب رشيد هطيلان العنزي، وهو يقود حافلته صباح اليوم لإيصال الطلاب لإحدى المدارس، ومعه طالبان شقيقان، حيث تمكن أحدهما من إيقاف الحافلة.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الواقعة، وتم أداء الصلاة عليه عصر اليوم ودفنه في تيماء.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة قائد حافلة مدرسية أثناء إيصاله الطلاب في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا