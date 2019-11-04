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2019-11-04 4 وسائل سلامة يجب توفرها في المنزل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements شددت الإدارة العامة للدفاع المدني على ضرورة توفر وسائل السلامة في المنازل. وأوضح المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن وسائل السلامة هي خط الدفاع الأول ضد الكوارث، ومنها طفاية الحريق وكاشف تسرب الغاز، وكاشف الدخان، بالإضافة إلى بطانية الحريق.







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