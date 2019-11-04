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إعاقة مرورية على طريق الطائف الرياض بسبب حادث
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبب حادث مروري على طريق الطائف- الرياض قبل جسر عشيرة باتجاه الطائف، في إعاقة الحركة المرورية في الطريق.
وبحسب ما ذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، تسبب الحادث في وقوع عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
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