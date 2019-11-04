اخبار السعوديه

إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-04

إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات المعنية، اليوم الاثنين، حادث انقلاب مركبة على طريق (رابغ القديم) في منطقة مكة المكرمة.

Advertisements

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع انقلاب مركبة على الطريق؛ ما نتج عنه سقوط عدد من الإصابات.

وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا