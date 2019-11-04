- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت الجهات المعنية، اليوم الاثنين، حادث انقلاب مركبة على طريق (رابغ القديم) في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع انقلاب مركبة على الطريق؛ ما نتج عنه سقوط عدد من الإصابات.
وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.