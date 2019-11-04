2019-11-04

إصابات في انقلاب مركبة على طريق رابغ القديم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات المعنية، اليوم الاثنين، حادث انقلاب مركبة على طريق (رابغ القديم) في منطقة مكة المكرمة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع انقلاب مركبة على الطريق؛ ما نتج عنه سقوط عدد من الإصابات.

وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.