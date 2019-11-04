- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي
متابعات الخليج 365 - واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.