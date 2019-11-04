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2019-11-04 الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.







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