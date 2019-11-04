شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل حائل» يكشف هوية «مُعنِّف الطفلين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

توصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى مسكن الطفلين المُعنفين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول، ويقوم أحد الأشخاص، لم تتحدد هويته، بضربهما بعد خروجهما من المدرسة.

ووفقاً لما كشفه مدير فرع الوزارة فريح بن محمد العّياد لـ«الخليج 365»، باشرت الوزارة وفرعها في حائل قضية الطفلين للاطمئنان عليهما والتأكد من رعايتهما، إذ قبضت الجهات الأمنية على المُعنِّف الذي اتضح أنه من المُقيمين العرب، ويجري حالياً استكمال التحقيقات من كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشار العّياد إلى أنه سيتم تكليف وحدة الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل لإكمال الإجراءات وزيارة الطفلين.