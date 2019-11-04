تكريم الفائزين ببطولات الحمام الزاجل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرمت اللجنة السعودية للحمام الزاجل الفائزين ببطولات اللجنة للموسم الرياضي 2018-2019م خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور رئيس اللجنة عبدالله النشار وعدد من محبي اللعبة.

وسلمت الجوائز للفائزين ببطولة المملكة المفتوحة، وأبطال المراكز، وأبطال سباق عرعر، وسباق سكاكا، وسباق القريات الأول والثاني، وسباق سكاكا والقريات الأول المدمج، وسباق عرعر والقريات الثاني المدمج، وبطولة الحجل الذهبي للمسافات الثلاث الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وبطولة أفضل وقت للمسافات الثلاث، وأفضل متسابق في المملكة للعام 2019م.