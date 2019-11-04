أخضر الدراجات يختتم مشاركته العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم المنتخب السعودي للدراجات مشاركته في ‏البطولة العربية الثالثة للدراجة الجبلية التي تعد الأولى في تاريخه، واستضافتها تونس، بحلول هاني المرهون في المركز الـ11 من أصل 17 متسابقا باختراق الضاحية لفئة الشباب، وعلي جساس في المركز الـ12 من أصل 20 متسابقا في اختراق الضاحية لفئة الكبار.

وأكد المدير الفني للمنتخب السعودي محمد بلال أن البطولة المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي حظيت بمشاركة نخبة من الدراجين العرب المميزين، مثنيا على الجهد الذي بذله الدراجان جساس والمرهون.