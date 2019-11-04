سلالم فيلم «الجوكر» تجذب زوار نيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

للوهلة الأولى لا تبدو مجموعة طويلة من الدرجات بين مبنيين سكنيين في برونكس التي تربط شارع شكسبير أفينو بشارع أندرسون أفينو، شيئا مهما يستدعي النظر إليه.

ولكن منذ أن ظهرت في مشهد بارز بفيلم «الجوكر» أخذ السياح والسكان المحليون يتوافدون على هذه الزاوية ببرونكس بصفة خاصة.

وأصبحت هذه الدرجات غير المميزة البعيدة عن أغلب المناظر الجميلة بنيويورك، خلفية لعدد لا يحصى من صور السيلفي المرفوعة على انستقرام. وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن أن بعض الزوار يرتدون حتى زي الجوكر ليرقصوا خلال نزول الدرجات، مثلما فعل خواكين فينيكس في الفيلم.