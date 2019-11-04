72 دولارا لتسلق الجليد في النمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما تشتهر النمسا برياضة تسلق الجليد المرعبة، حيث يستخدم فأسان لصعود الكتل الكبيرة من الثلوج المعلقة، حددت الجهة المنظمة 72 دولارا كرسوم لدخول مهرجان «أيس توتال» في وادي بيتستال بمنطقة الألب النمساوية، المعروف بتشكيلاته الجليدية الرائعة، وذلك في الذكرى العشرين للمهرجان هذا الشتاء.
ويتمكن متسلقو الجليد المبتدئون والمحترفون من 17 إلى 19 يناير المقبل من تجربة هذه الرياضة خلال أكبر مهرجان لتسلق الجليد. وسوف يكون هناك مرشدو جبال مرخصون لتقديم المساعدة.
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