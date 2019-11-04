مصر تقتل 83 إرهابيا وتدمر 14 مخبأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس القاهرة أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 83 عنصرا مسلحا وتدمير 14 مخبأ ونفقين خلال الشهر الماضي بسيناء وعلى حدود مصر الغربية والجنوبية، وذلك في إطار عملياتها المستمرة لمكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قولها، إن تلك العمليات المشتركة بين الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب أسفرت عن مصرع ضابط بالقوات المسلحة وجنديين أثناء الاشتباكات.



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