سعودي يوظف الطائرات المسيرة لخدمة الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وظف مبتكر سعودي تكنولوجيا الطائرات المسيرة لخدمة الإنسان قبل أن يتجاوز السابعة والعشرين من عمره، مقدما تجربته في فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل »، بهدف إلهام الشباب وإشراك المجتمع في منظومة الابتكار ودعم المواهب والعقول المبدعة.

وقال المبتكر السعودي المهندس سعيد الزهراني إن المستقبل سيشهد قفزات في التقنيات التي سوف تستخدم في مجال الطيران، والإمارات بما توفره من بيئة مناسبة لدعم المواهب، أصبحت منصة لأصحاب العقول المبدعة.

نماذج صممها الزهراني: