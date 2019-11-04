أمير الشرقية يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة أمس، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي أطلقها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من منسوبي التجمع.

وبين الأمير سعود بن نايف ما توليه الدولة من رعاية وحرص لتطوير القطاع الصحي، ومواكبة المتطلبات، مؤكدا أن الجهود الوقائية التي تبذل في مختلف المواقع من منسوبي القطاع الصحي محل تقدير واهتمام المجتمع. وأشار إلى أهمية تعريف المجتمع بهذه الجرعة، والحرص على بيان الآثار الإيجابية لأخذها، مشيدا بجهود التجمع ومنسوبيه في وصول هذه الحملة لعدد من المحافظات.

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من جهته أعرب الدكتور عبدالعزيز الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تفضله بتدشين الحملة التي تشمل عددا من الجهات الحكومية، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية.

وأكد أن الحملة بالدرجة الأولى تسعى للوصول إلى الفئات التي يخشى عليها من خطر الإنفلونزا، مثل كبار السن والأطفال ومصابي بعض الأمراض، مشيرا إلى أن الحملة تسعى للوصول إلى نصف مليون شخص يجري إعطاؤهم الجرعة، وتوعيتهم بالآثار الإيجابية لها.

إلى ذلك، يدشن أمير المنطقة الشرقية غدا 18 مشروعا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الأحساء، بتكلفة تتجاوز 1,8 مليار ريال.

وتشمل المشروعات التي سيتفضل بتدشينها مشروعات لتعزيز شبكة المياه، وشبكات الري التابعة للمؤسسة العامة للري، ومشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتوسعة شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات نقل المياه المحلاة، ومشروعات لشركة المياه الوطنية، ومياه الشرب، والخدمات البيئية، تشمل قرى محافظة الأحساء.