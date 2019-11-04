ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان أمن واستقرار المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية «يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

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كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».

من جهة ثانية تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.