رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية يزور مقر التحالف الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور جان ماري، سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك خلال استقباله له والوفد المرافق في مقر مركز التحالف بالرياض.

وناقشا القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تنسيقه للمبادرات في كل من المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

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وأكد اللواء المغيدي أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين، والتي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

من جانبه أثنى السناتور جان ماري على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف.

من جهة ثانية ألقى ممثل المملكة في المجال العسكري في التحالف اللواء الركن محمد الغامدي، محاضرة بعنوان «القيادة ... وفن التأثير»، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، وممثلي الدول الإسلامية الأعضاء في التحالف.

وأشار اللواء الغامدي إلى أن القيادة هي فن خدمة الآخرين من خلال تزويدهم بالتدريب والأدوات، فضلا عن الوقت والطاقة والذكاء العاطفي، حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم، سواء شخصيا أو مهنيا، متطرقا إلى أن من أسباب نجاح الكثير من المؤسسات والمنظمات العسكرية وغيرها، هي في اتباع الأسلوب القيادي الملهم.

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الدورات والندوات وورش العمل، التي ينظمها مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف بهدف رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.