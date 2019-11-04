- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفرجت محكمة باكستانية بكفالة اليوم (الاثنين)، عن مريم ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف المحبوسة على ذمة المحاكمة بتهم فساد.
ونقلت "رويترز" عن أعظم نظير محامي "مريم" قوله: "تحدثنا أمام المحكمة عن حالة والدها الصحية لكن ذكرنا أيضًا أنها صاحبة حق أصيل دستوريًا في الإفراج بكفالة“.
وبين "نظير" أن الإفراج بكفالة مستحق وليس لأسباب إنسانية.
وكان "شريف" الذي يحاكم أيضًا بتهم فساد قد نال إفراجًا بكفالة لأسباب صحية يوم 26 أكتوبر الماضي ويخضع في الوقت الحالي للعلاج في مستشفى حكومي في مدينة لاهور.باكستان نواز شريف مريم نواز شريف
باكستان ..ابنة نواز شريف تغادر محبسها بكفالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-04
أفرجت محكمة باكستانية بكفالة اليوم (الاثنين)، عن مريم ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف المحبوسة على ذمة المحاكمة بتهم فساد.
ونقلت "رويترز" عن أعظم نظير محامي "مريم" قوله: "تحدثنا أمام المحكمة عن حالة والدها الصحية لكن ذكرنا أيضًا أنها صاحبة حق أصيل دستوريًا في الإفراج بكفالة“.
وبين "نظير" أن الإفراج بكفالة مستحق وليس لأسباب إنسانية.
وكان "شريف" الذي يحاكم أيضًا بتهم فساد قد نال إفراجًا بكفالة لأسباب صحية يوم 26 أكتوبر الماضي ويخضع في الوقت الحالي للعلاج في مستشفى حكومي في مدينة لاهور.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
09:51 PM
تحاكم مع والدها بتهم فساد
أفرجت محكمة باكستانية بكفالة اليوم (الاثنين)، عن مريم ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف المحبوسة على ذمة المحاكمة بتهم فساد.
ونقلت "رويترز" عن أعظم نظير محامي "مريم" قوله: "تحدثنا أمام المحكمة عن حالة والدها الصحية لكن ذكرنا أيضًا أنها صاحبة حق أصيل دستوريًا في الإفراج بكفالة“.
وبين "نظير" أن الإفراج بكفالة مستحق وليس لأسباب إنسانية.
وكان "شريف" الذي يحاكم أيضًا بتهم فساد قد نال إفراجًا بكفالة لأسباب صحية يوم 26 أكتوبر الماضي ويخضع في الوقت الحالي للعلاج في مستشفى حكومي في مدينة لاهور.
، باكستان ..ابنة نواز شريف تغادر محبسها بكفالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان ..ابنة نواز شريف تغادر محبسها بكفالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.