، باكستان ..ابنة نواز شريف تغادر محبسها بكفالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحاكم مع والدها بتهم فساد

أفرجت محكمة باكستانية بكفالة اليوم (الاثنين)، عن مريم ابنة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف المحبوسة على ذمة المحاكمة بتهم فساد.

ونقلت "رويترز" عن أعظم نظير محامي "مريم" قوله: "تحدثنا أمام المحكمة عن حالة والدها الصحية لكن ذكرنا أيضًا أنها صاحبة حق أصيل دستوريًا في الإفراج بكفالة“.

وبين "نظير" أن الإفراج بكفالة مستحق وليس لأسباب إنسانية.

وكان "شريف" الذي يحاكم أيضًا بتهم فساد قد نال إفراجًا بكفالة لأسباب صحية يوم 26 أكتوبر الماضي ويخضع في الوقت الحالي للعلاج في مستشفى حكومي في مدينة لاهور.باكستان نواز شريف مريم نواز شريف