، مصادر: الأمن يقبض على شابَّيْن قاما بتصرفات شاذة في طريق عام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بان الجهات الامنية قبضت على شابين ظهراً في مقطع فيديو وهما يقوما بتصرفات شاذة في احدى المركبات بطريق عام.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله اظهر تصرفات الشابين ومجاهرتهما بالمعاصي، صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:49 PM
علمت "الخليج 365" بان الجهات الامنية قبضت على شابين ظهراً في مقطع فيديو وهما يقوما بتصرفات شاذة في احدى المركبات بطريق عام.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله اظهر تصرفات الشابين ومجاهرتهما بالمعاصي، صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.
، مصادر: الأمن يقبض على شابَّيْن قاما بتصرفات شاذة في طريق عام ،
المصدر : الخليج 365
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