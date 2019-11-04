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انطلقت، مساء اليوم الاثنين، أسبوعيات المجلس التي يعقدها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة بمنزله بجدة بمشاركة عددٍ من فئات المجتمع في المنطقة, في لقاءات مفتوحة مع سموه, يطرحون خلالها عددًا من المقترحات والأفكار التي تخدم التنمية.
وفي التفاصيل، كانت الجلسة الثانية هذا اليوم, مخصصة للأئمة والخطباء، حيث تمت مناقشة عددٍ من المبادرات التي تعزز موضوع ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".
وعقدت الجلسة الأولى الأسبوع الماضي مع الشباب، حيث تم من خلالها طرح أفكار ومقترحات تُسهم في تنمية المنطقة إنسانًا ومكانًا خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الشباب.
وتحظى أسبوعيات مجلس أمير مكة, في عامها التاسع, بمشاركة عددٍ من فئات المجتمع من رجال أعمال, وأئمة وخطباء ودعاة وأدباء ومثقفين, إلى جانب منسوبي التعليم ورجال الإعلام, وشيوخ القبائل, ومديري الإدارات والأجهزة الحكومية, وشباب المنطقة.
وتعد أسبوعيات المجلس التي تُعقد في منزل أمير منطقة مكة المكرمة بشكل أسبوعي, تلتقي من خلالها عدة فئات من شرائح المجتمع, تعد قناة اتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء, مستكشفة احتياجاته وآراءه, وتطلعاته, حيال الخدمات والمشروعات التنموية.
وتأتي الأسبوعيات مكملة لتحقيق إستراتيجية المنطقة التي يحرص عليها أمير المنطقة, المستندة إلى بناء الإنسان, وتنمية المكان, ومكملة لدور إمارة منطقة مكة المكرمة, بمشاركة كل القطاعات لإيجاد شراكة ريادية بين القطاعين الحكومي والأهلي, في إقامة مشروعات تنموية تحقق طموحات القيادة, وترتقي إلى آمال وتطلعات أبناء المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
مكة المكرمة أمير مكة الأمير خالد افيصل
04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:18 PM
في لقاءات مفتوحة ناقش فيها عددًا من المبادرات التي تعزز ملتقى مكة الثقافي"الفيصل" يلتقي بمجلسه الأسبوعي الأئمة والخطباء وعددًا من فئات المجتمع بالمنطقة
انطلقت، مساء اليوم الاثنين، أسبوعيات المجلس التي يعقدها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة بمنزله بجدة بمشاركة عددٍ من فئات المجتمع في المنطقة, في لقاءات مفتوحة مع سموه, يطرحون خلالها عددًا من المقترحات والأفكار التي تخدم التنمية.
وفي التفاصيل، كانت الجلسة الثانية هذا اليوم, مخصصة للأئمة والخطباء، حيث تمت مناقشة عددٍ من المبادرات التي تعزز موضوع ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".
وعقدت الجلسة الأولى الأسبوع الماضي مع الشباب، حيث تم من خلالها طرح أفكار ومقترحات تُسهم في تنمية المنطقة إنسانًا ومكانًا خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الشباب.
وتحظى أسبوعيات مجلس أمير مكة, في عامها التاسع, بمشاركة عددٍ من فئات المجتمع من رجال أعمال, وأئمة وخطباء ودعاة وأدباء ومثقفين, إلى جانب منسوبي التعليم ورجال الإعلام, وشيوخ القبائل, ومديري الإدارات والأجهزة الحكومية, وشباب المنطقة.
وتعد أسبوعيات المجلس التي تُعقد في منزل أمير منطقة مكة المكرمة بشكل أسبوعي, تلتقي من خلالها عدة فئات من شرائح المجتمع, تعد قناة اتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء, مستكشفة احتياجاته وآراءه, وتطلعاته, حيال الخدمات والمشروعات التنموية.
وتأتي الأسبوعيات مكملة لتحقيق إستراتيجية المنطقة التي يحرص عليها أمير المنطقة, المستندة إلى بناء الإنسان, وتنمية المكان, ومكملة لدور إمارة منطقة مكة المكرمة, بمشاركة كل القطاعات لإيجاد شراكة ريادية بين القطاعين الحكومي والأهلي, في إقامة مشروعات تنموية تحقق طموحات القيادة, وترتقي إلى آمال وتطلعات أبناء المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
، "الفيصل" يلتقي بمجلسه الأسبوعي الأئمة والخطباء وعددًا من فئات المجتمع بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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