محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.

وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".الهيئة العامة للرياضة سعد آل مغني النصر 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:20 PM Advertisements هيئة هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.

وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك". الكلمات المفتاحية ، هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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