الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد عبر بوابة ابشر برقم الاقامة 1441 وتاريخ انتهاء الاقامة

الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد، تعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة أحد أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة ابشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تمكنك تلك الخدمة من الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وموعد تجديدها إلكترونيا، وكذبك يمكنك التجديد من خلال سداد رسوم الإقامة إلكترونيا ببطاقة الائتمان.

الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد

وعلى مدار الساعة فأنه يمكنك الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الاقامة عبر بوابة ابشر الجوازات بشكل إلكتروني، وتأتي خدمات بوابة ابشر الإلكترونية في إطار حرص الحكومة السعودية على التيسير على المغتربين الموجودين داخل أراضي المملكة السعودية والذين تقدر أعدادهم بالملايين، كما أطلقت الحكومة حملة “وطن بلا مخالف” والتي تسعى من خلالها للحد من مخالفات صلاحية الاقامة، ومن انتهت صلاحية اقامته ولم يقم بتجديدها فأن يكون عرضة لدفع غرامة مالية أو الترحيل نهائيا خارج البلاد.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ويمكنك الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر بوابة ابشر بشكل إلكتروني، وفي حالة انتهائها ورغبت في التجديد فعليك سداد 650 ريال سعودي كرسوم تجديد اقامة ومثلهم لكل مرافق على حدة، وناشدت الحكومة السعودية جميع المقيمين على أراضيها بالإلتزام بالقوانين المسنونة والحرص على تجديد الاقامة فور انتهائها.

استعلام صلاحية الاقامة ابشر 1441

والآن عليك اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن الاقامة: