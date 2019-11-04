التقديم على وظائف النيابة العامة 1441 نظام جدارة للرجال والنساء حتى السبت 12 ربيع الأول

التقديم على وظائف النيابة العامة، خلال الساعات الماضية تم فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة 1441، حيث أعلنت إدارة القبول والتسجيل في النيابة العامة بالمملكة السعودية عن فتح باب استقبال طلبات التقديم على وظائف النيابة العامة الادارية للخريجين من الجنسين عبر نظام جدارة نظرا لحاجتها لأكثر من 500 شخص لشغل الوظائف الشاغرة، وخلال السطور القادمة سنقدم لكم رابط نظام جدارة.

التقديم على وظائف النيابة العامة

وقد بدء التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء بداية من يوم أمس الموافق الأحد السادس من ربيع الأول لعام 1441هـ “3 نوفمبر 2019″، على أن يستمر التقديم في وظائف النيابة العامة الإدارية 1441 للخريجين من الجنسين حتى يوم السبت الموافق الثاني عشر من ربيع الأول “9 نوفمبر 2019” من خلال موقع جدارة، وخلال تلك الفترة سيكون التسجيل مستمر يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وظائف النيابة العامة الإدارية

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن عدد من الوظائف الشاغرة للخريحين من الرجال والنساء ممن حصلوا على درجات علمية مناسبة، ووفقا لما جاء بالإعلان فقد بلغت عدد الوظائف الشاغرة 414 وظيفة للرجال و100 وظيفة للنساء، ووفقا لما نشرته النيابة العامة بالتعاون الخدمة المدنية، حيث سيتم التعيين في وظائف النيابة العامة بداية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، علاوة على أنها وظائف حكومية متوافقة مع نظام سلم رواتب الموظفين العام للرجال والنساء.

تقديم وظائف النيابة العامة نظام جدارة

وعلى راغبي التقديم في وظائف النيابة العامة الإدارية 1441 زيارة عبر رابط نظام جدارة للتوطيف الحكومي، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال ادخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والجنس ورمز التحقق.